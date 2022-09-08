Avrupa Merkez Bankası faizi yükseltti

Banka, artan enflasyonu dizginlemek üzere faiz aracını devreye aldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasalardaki beklentiler doğrultusunda adım attı.

ECB, Euro Bölgesi'ndeki enflasyonun üstesinden gelebilmek için politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50'ye yükseltti.

ECB faiz artırdı

Faiz artırım kararı, bölgenin yükselen enerji fiyatları nedeniyle halihazırda resesyona girmiş olabileceğine dair endişelerin arasında alındı.

Frankfurt merkezli kuruluşun borçlanma maliyetlerinde de art arda ikinci artış oldu.

24 yıl sonra bir ilk

Bu arada Avrupa Merkez Bankası'nın faizi çarpıcı bir şekilde 0,75 puan yükseltmesi, bankanın 24 yıllık tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Financial Times'ın haberine göre, ayrıca söz konusu adım, büyük ölçüde Rusya'nın Avrupa'ya gaz arzını kısıtlamasının sonucu olarak artan enerji fiyatlarının bölgedeki işletmeleri ve haneleri vurması sonrası atıldı.

Avrupa'da rekor enflasyon

Bununla birlikte, Euro Bölgesi enflasyonu, ECB'nin yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde ve ağustos ayına kadar olan yıl içinde yüzde 9,1'lik yeni zirveyi gördü.

Öte yandan euro, dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyelerini test etti.

Bloomberg: Rekor enflasyona karşı savaş yoğunlaştı

Bloomberg, "Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını 75 baz puan artırarak rekor enflasyona karşı savaşını yoğunlaştırdı." dedi.

ECB'nin, "ekonomik büyüme görünümü kararırken bile 'birkaç' faiz artırımı taahhüdünde bulunduğuna" dikkat çekildi. Alınan kararın, analistlerin beklentilerini karşıladığı ifade edildi.

Banka, bu yıl ve gelecek yıl için enflasyon görünümünü yükseltirken, 2023'teki ekonomik genişleme tahminini düşürdü.