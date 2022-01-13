Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku arttı

Bugün TCMB'nin yaptığı açıklamalardan birisi de yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 7 Ocak 2022 haftasına ait Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, net 142,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 71,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 1,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

YABANCILARIN HİSSE SENEDİ STOKU ARTTI

Yurt dışında yerleşik kişilerin 31 Aralık 2021 itibarıyla 18 milyar 434,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 7 Ocak 2022'de 18 milyar 868,5 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 3 milyar 482,6 milyon dolardan 3 milyar 297,5 milyon dolara, ŞBS stokları da 154,5 milyon dolardan 149 milyon dolara geriledi.