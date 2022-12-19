19 Aralık'ta serbest piyasada döviz açılış fiyatları! Dolar 18,6460 lira

Döviz fiyatları yatay seyrini yeni haftaya başlarken de devam ettiriyor. İstanbul serbest piyasada dolar 18,6460 liradan, euro 19,7800 liradan satılıyor.

TL bu yıl dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetmesine karşılık iki aydan fazla süredir 18,60 etrafında yatay bir seyir izliyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 18,6450 lira, euronun satış fiyatı ise 19,8010 lira olmuştu.

Yatay kur, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bankalara ek tahvil yükümlülükleri getiren adımları ve kur korumalı mevduattan (KKM) kampanyalarla getirisi yükselen TL mevduata yönelim banka rezervlerini desteklemeye devam ediyor.

Rezerv hareketleri

TCMB net rezervleri, 9 Aralık itibarıyla son yedi haftada 15,2 milyar dolar yükseldi. Brüt uluslararası rezervlerde ise ekim başından 9 Aralık'a kadar yükseliş 21,7 milyar dolar oldu. Bu dönemde altın rezervleri 5 milyar dolar, döviz rezervleri 16,8 milyar dolar arttı. Piyasanın TCMB sahipliğindeki rezervi gösterdiği için yakından takip ettiği swap hariç net rezerv ise eksi 60 milyar dolardan eksi 44,2 milyar dolara geldi.

Dolar 18,6460 lira, euro 19,7800 lira

Tüm bu gelişmelerin ışığında doların yatar seyri sürerken İstanbul serbest piyasada dolar 18,6460 liradan, euro 19,7800 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 18,6440 liradan alınan dolar 18,6460 liradan satılıyor. 19,7780 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 19,7800 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 22,6293 liradan alınıyor ve 22,7427 liraya satılıyor.