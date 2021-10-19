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- 19 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
19 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
Yatırımcılar tarafından 19 Ekim Salı günü döviz kuru araştırılıyor. Dolar ve euro yükselişini sürdürürken vatandaşlar da yakından takip ediyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...
- Haber Merkezi
- 19.10.2021 - 09:54
Yatırımcılar dolar kurunu merak ederken, yukarı yönlü artış hız kesmeden devam ediyor.
Haftaya yükselişle başlayan dolar ve euro kuru, 19 Ekim 2021 Salı günü de vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Bunun akabinde vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorularını gündeme taşıdı.
Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalardaki son durum..
19 EKİM 2021 DOLAR VE EURO NE KADAR?
Haftanın ikinci günü olan 19 Ekim Salı günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısının döviz kurunu etkileyeceği öngörülüyor.