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19 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

19 Ekim 2021 Döviz Kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

Yatırımcılar tarafından 19 Ekim Salı günü döviz kuru araştırılıyor. Dolar ve euro yükselişini sürdürürken vatandaşlar da yakından takip ediyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar? İşte piyasalar...