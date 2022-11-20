Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi

Merkez Bankası'nın kasım ayında da faiz indirimi yapacağı öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi yüzde 12'den 150 baz puan düşürerek yüzde 10,5'a çekmişti.

Gelecek hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrilirken, bir önceki Para Politikası Kurulu (PPK) karar metninde faiz indirimlerine kasım ayında da devam edilebileceği sinyali verilmişti.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 24 Kasım perşembe günü yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.

Politika faizi cari ay beklentisi yüzde 9

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarının nabzını tutmak için yaptığı anketin sonuçlarına göre TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına ilişkin beklentiler cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler ise yüzde 9 olarak belirlendi.

Gelecek hafta takip edilecek veriler

Gelecek hafta yurt içinde salı tüketici güven endeksi, perşembe reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, cuma TCMB'nin Finansal İstikrar Raporu takip edilecek.