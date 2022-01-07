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- Enerjide acele kamulaştırma kararları yayınlandı
Enerjide acele kamulaştırma kararları yayınlandı
- AA
- 07.01.2022 - 08:40
- Güncelleme : 07.01.2022 - 09:24
Enerjide acele kamulaştırma kararları Adana, Ankara, Bartın, Bilecik, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Manisa, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Manisa, Mersin, Zonguldak'ta yapılacak 42 enerji projesi için alındı.
RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
ENERJİ NAKİL HATLARININ YAPILMASI AMAÇLANIYOR
Söz konusu illerde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
ANTALYA VE İSTANBUL'DA TRAFO BİNALARI YAPILACAK
Öte yandan, Antalya ve İstanbul illerinde tesis edilecek trafo binalarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların da TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.