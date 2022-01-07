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Enerjide acele kamulaştırma kararları yayınlandı

Enerjide acele kamulaştırma kararları yayınlandı

Türkiye genelinde toplam 42 enerji projesi için bazı taşınmazların TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.