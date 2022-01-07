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    Enerjide acele kamulaştırma kararları yayınlandı

    Türkiye genelinde toplam 42 enerji projesi için bazı taşınmazların TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
    • AA
    • 07.01.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 09:24
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    Enerjide acele kamulaştırma kararları yayınlandı

    Enerjide acele kamulaştırma kararları Adana, Ankara, Bartın, Bilecik, Denizli, Gaziantep, Hatay, İzmir, Manisa, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Manisa, Mersin, Zonguldak'ta yapılacak 42 enerji projesi için alındı.

    RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

    ENERJİ NAKİL HATLARININ YAPILMASI AMAÇLANIYOR

    Söz konusu illerde enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

    Enerjide acele kamulaştırma kararları yayınlandı #1

    ANTALYA VE İSTANBUL'DA TRAFO BİNALARI YAPILACAK

    Öte yandan, Antalya ve İstanbul illerinde tesis edilecek trafo binalarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların da TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.


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