Küresel piyasalar karışık seyirde

Küresel piyasalarda Fed'in karar beklentileri risk iştahını artırıyor. Ancak dünya üzerindeki diğer gelişmeler piyasaları olumsuz etkileyince yatırımcının kararları farklı olabiliyor.

Dünya genelinde para politikalarındaki olası değişim sinyalleri, siyasi gelişmeler ve bilanço dönemi sebebiyle varlık fiyatlarında oynaklık artıyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin güçlenen beklentiler risk iştahını beslese de Çin'deki siyasi gelişmelerle pay piyasaları haftaya karışık seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

Fed'in faiz kararının ne olacağı tartışılıyor

Söz konusu gelişmeleri takiben para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ayki toplantıda Fed'in 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılsa da aralık toplantısında 50 baz puan faiz artırımı yapılacağına yönelik beklentiler yüzde 52 seviyesine çıktı.

Daly'nin açıklamalarından önce Fed'in aralıkta yüzde 82 ihtimalle 75 baz faiz artıracağı öngörülüyordu.

Brent petrolün varil fiyatı azaldı

AA'nın haberine göre, Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yüzde 1 azalışla 90,7 dolardan başlarken, altının ons fiyatı da yüzde 0,1 düşüşle 1.656 dolardan işlem görüyor.

Çin'deki siyasi olaylar etkili oldu

Asya pay piyasaları yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, söz konusu seyirde Çin'deki gelişmeler etkili oluyor.

Çin'de ülkeyi gelecek 5 yılda yönetecek Komünist Parti (ÇKP), bu hafta yapılan 20. Ulusal Kongresi'nin ardından yönetim organlarını belirledi.

Devlet Başkanı Şi Cinping, ÇKP Genel Sekreterliğine üçüncü kez seçilerek, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zıdong'dan bu yana parti liderliğini iki dönemden fazla sürdüren ilk lider oldu.

Parti içindeki atamaların özellikle Hong Kong'da siyasi baskıyı artırabileceği endişesi öne çıkarken, Hong Kong borsasında satış baskısının derinleştiği görülüyor.

Yene müdehale yapıldı

Japonya'da cuma günü 150 psikolojik barajını aşarak son 32 yılın zirvesine çıkan dolar/yen paritesine ise BoJ'dan müdahale geldi. Bankanın müdahalesi sonrası 148,9'a kadar gerileyen parite yeni haftanın açılışında yatay seyrediyor.

Öte yandan, Çin'de geçen hafta açıklanması beklenen büyüme verileri de açıklandı. Buna göre Çin ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllık ve çeyreklik yüzde 3,9 büyüyerek beklentileri geride bıraktı. Ülkede sanayi üretimi de eylülde yüzde 6,3 artarak öngörüleri aşarken, perakende satışlar aynı dönemde yüzde 2,5 artsa da tahminlerin altında kaldı.

Dolar/TL 18,5956

Dolar/TL ise cuma günü 18,5956 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5850'den işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler