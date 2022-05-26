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- Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı
Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı
- 26.05.2022 - 09:00
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanaklarının sürpriz içermemesi ile karışık seyir sürüyor.
Fed'in mayıs ayı toplantı tutanakları, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımını uygun bulduğunu ortaya koydu.
Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisi takip edilecek.
ABD'den ekonomiyi dizginleme kararı
Piyasa fiyatlamaları dahilinde mesajlar içeren tutanakların, yetkililerin ülke ekonomisini resesyona sürüklemeden enflasyonu dizginlemede kararlı olduklarını göstermesi ile risk iştahının arttığı görüldü.
New York Borsası yükseldi
Dün güne dalgalı bir seyirle başlayan New York borsasında, tutanakların ardından alıcılı bir seyir izlenirken Dow Jones endeksi yüzde 0,60, S&P 500 endeksi yüzde 0,95 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 değer kazandı.
Dolar endeksi yatay seyirde
Dolar endeksi, dün yaklaşık bir ayın en düşük seviyesinden toparlanarak 102,1'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Dün yüzde 2,72'nin altına inerek 14 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,75'te dengelendi.
ECB'nin para politikası adımları bekleniyor
Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist endişeler paralelinde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) atacağı para politikası adımları gündemin odağındaki yerini koruyor.
Dün AB, Rusya'ya yönelik yaptırımların ihlalini birlik genelinde suç haline getirecek ve üye ülkelerin kısıtlayıcı önlemleri ihlal eden kişi veya kuruluşların mal varlıklarına el koymayı sağlayacak yeni kurallar teklif etti.
Avrupa borsaları pozitif ilerliyor
Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,63 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 azalışla 1,0680'e gerilemesinin ardından bugün yatay seyrediyor.
Borsa İstanbul değer kazandı
Yurt içinde dün oynaklığın yüksek seyrettiği Borsa İstanbul'da, bankacılık ve holding hisselerine gelen alımlarla BIST 100 endeksi günü yüzde 1,81 değer kazancıyla 2.418,10 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,6 artarak 16,3585'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,3750'den işlem görüyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:
- 10.00 Türkiye, mayıs ayı ekonomik güven endeksi
- 14.00 Türkiye, TCMB faiz kararı
- 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
- 15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH
- 15.30 ABD, 1. çeyrek kişisel tüketim harcamaları
- 15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
- 17.00 ABD, nisan ayı bekleyen konut satışları