Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın faiz kararı, küresel piyasalarda ise ABD'nin büyüme verisi bekleniyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanaklarının sürpriz içermemesi ile karışık seyir sürüyor.

Fed'in mayıs ayı toplantı tutanakları, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımını uygun bulduğunu ortaya koydu.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisi takip edilecek.

ABD'den ekonomiyi dizginleme kararı

Piyasa fiyatlamaları dahilinde mesajlar içeren tutanakların, yetkililerin ülke ekonomisini resesyona sürüklemeden enflasyonu dizginlemede kararlı olduklarını göstermesi ile risk iştahının arttığı görüldü.

New York Borsası yükseldi

Dün güne dalgalı bir seyirle başlayan New York borsasında, tutanakların ardından alıcılı bir seyir izlenirken Dow Jones endeksi yüzde 0,60, S&P 500 endeksi yüzde 0,95 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 değer kazandı.

Dolar endeksi yatay seyirde

Dolar endeksi, dün yaklaşık bir ayın en düşük seviyesinden toparlanarak 102,1'den kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. Dün yüzde 2,72'nin altına inerek 14 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gören ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,75'te dengelendi.

ECB'nin para politikası adımları bekleniyor

Avrupa tarafında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist endişeler paralelinde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) atacağı para politikası adımları gündemin odağındaki yerini koruyor.

Dün AB, Rusya'ya yönelik yaptırımların ihlalini birlik genelinde suç haline getirecek ve üye ülkelerin kısıtlayıcı önlemleri ihlal eden kişi veya kuruluşların mal varlıklarına el koymayı sağlayacak yeni kurallar teklif etti.

Avrupa borsaları pozitif ilerliyor

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,73, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,63 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,51 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 azalışla 1,0680'e gerilemesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

Borsa İstanbul değer kazandı

Yurt içinde dün oynaklığın yüksek seyrettiği Borsa İstanbul'da, bankacılık ve holding hisselerine gelen alımlarla BIST 100 endeksi günü yüzde 1,81 değer kazancıyla 2.418,10 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,6 artarak 16,3585'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,3750'den işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: