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    2 Ocak'ta serbest piyasada döviz fiyatları

    Yeni yılın ilk iş gününde dövizdeki son durumu bakıldığında doların 18,7160 liradan, euronun ise 20,0080 liradan haftaya başladığı görüldü.
    • 02.01.2023 - 09:27
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 10:26
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    2 Ocak'ta serbest piyasada döviz fiyatları

    2022'de yılın son kapanışında yatay seyirde ilerleyen dolar 18,71 liradan, euro ise 20,00 liradan satılmıştı.

    Dolar 18,7160 liradan satılıyor

    İHA'nın haberine göre, 2023'ün ilk iş gününde ise İstanbul Kapalıçarşı’da 18,7140 liradan alınan dolar 18,7160 liradan, 20,0060 liradan alınan euro ise 20,0080 liradan satılıyor.

    Sterlin 22,6321 lirada

    Sterlinde alış 22,5192 liradan, satış ise 22,6321 liradan güne başlangıç yaptı.

    Euro/dolar endeksi 1.0683

    Serbest piyasada döviz fiyatları açılışını böyle yapmışken, euro/dolar endeksi de yeni yıla 1.0683 ile yüzde 0,21 düşüşle başlangıç yaptı.

    euro


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