Petrol
80.05
0.31%
Euro
19.8365
0.27%
Dolar
18.6614
0.06%
Altın
1.082
1.07%
Borsa
5388
0.00%
Bitcoin
319.840
0.56%
BTXN Coin
7.91
14.80%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    20 Aralık döviz ve altın fiyatları

    Asgari ücretin belirleneceği toplantının yapıldığı bugün, gözler döviz ve altın fiyatlarına çevrildi.
    • 20.12.2022 - 13:59
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 14:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    20 Aralık döviz ve altın fiyatları

    2023'te uygulanacak asgari ücretin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşecek üçüncü toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.

    Karar öncesinde serbest piyasada dolar 18,6631, euro 19,8556, sterlin 22,7207 liradan satılıyor.

    Kapalıçarşı'da altın fiyatları:

    Gram altın: 1.083 lira

    Çeyrek altın 1.790 lira

    Cumhuriyet altın: 7 bin 296

    Tam altın: 7 bin 163

    Yarım altın: 3 bin 581

    20 Aralık döviz ve altın fiyatları #1


    Zeytinburnu'nda dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadına 20 yıl hapis
    3. Sayfa

    Zeytinburnu'nda dini nikahlı eşini baltayla öldüren kadına 20 yıl hapis

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    Karadeniz gazı Mart 2023'te sisteme verilecek
    Gündem

    Karadeniz gazı Mart 2023'te sisteme verilecek

    Görüş Bildir