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20 Aralık döviz ve altın fiyatları
Asgari ücretin belirleneceği toplantının yapıldığı bugün, gözler döviz ve altın fiyatlarına çevrildi.
- 20.12.2022 - 13:59
- Güncelleme : 20.12.2022 - 14:04
2023'te uygulanacak asgari ücretin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşecek üçüncü toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.
Karar öncesinde serbest piyasada dolar 18,6631, euro 19,8556, sterlin 22,7207 liradan satılıyor.
Kapalıçarşı'da altın fiyatları:
Gram altın: 1.083 lira
Çeyrek altın 1.790 lira
Cumhuriyet altın: 7 bin 296
Tam altın: 7 bin 163
Yarım altın: 3 bin 581