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    Rus ekonomisi resesyona girdi

    Rus ekonomisi resesyona girdi

    Rus ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 küçülerek resesyona girdi.
    • 17.11.2022 - 00:02
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    Rusya ile Ukrayna arasında 8 ayı aşkındır süren savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar etkisini gösteriyor.

    Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı.

    2 çeyrek daralan Rus ekonomisi resesyona girdi

    Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 küçülen Rus ekonomisi, üçüncü çeyrekte de yüzde 4 küçüldü. Böylece Rusya ekonomisi iki çeyrek üst üste daralarak resesyona girdi.

    Rus ekonomisi resesyona girdi #1

    Rusya bu yıl yüzde 2.9-3.5 arasında küçülecek

    Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9 küçüleceği tahmininde bulunurken, Rusya Merkez Bankası ise ekonominin yüzde 3 ila 3,5 arasında küçülmesini bekliyor.

    Batılı ülkeler, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya başta enerji ve finans sektörü olmak üzere kapsamlı yaptırımlar uyguluyor.


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