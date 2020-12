2020 Yılının Öne Çıkan Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatında diplerin ve zirvelerin görüldüğü, blok ödülü yarılanması (halving) etkinliğinin yaşandığı ilginç bir yıl olarak tarihe geçti.

En büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC) için 2020 çok hareketli bir yıl oldu denilebilir. Bitcoin ve diğer kripto paralar için yükseliş beklentisinin birey veya özel/kamu kurumları olsun hemen herkes için pozitif seyrettiği bir dönemden geçiyoruz. 2020 yılı birçok önemli gelişmelerin yaşandığı, Bitcoin fiyatında diplerin ve zirvelerin görüldüğü, blok ödülü yarılanması (halving) etkinliğinin yaşandığı ilginç bir yıl olarak tarihe geçti. Bitcoin’in özellikle 3 yılın ardından böylesine bir rekor kırması yatırımcılar tarafından son derece olumlu karşılandı. Bunlara ek olarak Bitcoin, Google trendlerde de 2020'nin en yüksek arama sayısına ulaştı. Bu durumu en son 2017 sonlarında Bitcoin ve kripto paralardaki çıkış trendinde görmüştük.

Şimdi gelin 2020 yılında Bitcoin için öne çıkan neler daha yakından bakalım.

2020, Bitcoin’in Fiyatında Sert Hareketlerin Yaşandığı Bir Yıl Oldu

2020 yılında Bitcoin’in fiyatında hem yukarı hem de aşağı yönlü sert hareketler yaşandı. Mart ayında yaşanan Kara Perşembe ve Aralık ayında yaşanan tüm zamanların en yüksek seviyesi bu duruma verilecek en güzel örnekler olarak gösterilebilir. Nitekim Bitcoin, 2020 yılına damgasını vuran Koronavirüs krizinden yara almadan kurtulan varlıklardan birisi olmayı da başardı. Hatta yara almamanın yanı sıra, tabiri caizse krizi adeta fırsata çevirdi. Birçok kişi, krizin ortasında fiat yani diğer adıyla itibari paradan çıkarak güvenli liman olarak gördüğü Bitcoin’e yatırım yapmaya başladı. Öyle ki Bitcoin, gösterdiği performansla yüzyılların güvenli limanı olan altını bile geride bıraktı.

Bitcoin Blok Ödülü Yarılanması (Halving) Gerçekleşti

Haberin detaylarına geçmeden önce “Halving Nedir ve Nasıl Gerçekleşir?” sorusuna yanıt verelim. Bitcoin (BTC) kripto para birimi madencilik ile üretilen bir kripto para birimidir. Madenciler çözdükleri her blok başına Bitcoin cinsinden ödül alırlar. Bu yolla hem Bitcoin üretimi yapılmakta hem de blockchain ağındaki işlemler gerçekleşmektedir.

Bitcoin (BTC) blockchain üzerinde yapılan Halving ile bu blok başına alınan ödül yarı değerine düşürülmektedir. Halving işleminin Bitcoin fiyatına yansıması bu zamana kadar hep olumlu olmuştur.

2020’de Bitcoin için en önemli gelişme fiyat hareketlerinden ziyade aslında blok ödülü yarılanması oldu diyebiliriz. En büyük kripto para birimi Bitcoin’de 11 Mayıs 2020’de üçüncü blok ödülü yarılanması (halving) etkinliği gerçekleşti. Her dört yılda bir gerçekleşen blok ödülü etkinliğiyle madencilerin çıkardıkları blok başına ödül olarak verilen BTC miktarı yarı yarıya düşmektedir. 2020’deki yarılanmayla madencilik ödülü 12.5 BTC’den 6.25 BTC’ye düştü. Bir önceki yarılanma 2016 yılında gerçekleşmiş ve blok ödülü 25 BTC’den 12.5 BTC’ye düşmüştü. Bir sonraki yarılanma ise 2024 yılında gerçekleşecek. Uzmanlar her yarılanmasıyla ve yeni çıkarılan Bitcoin miktarının azalmasıyla Bitcoin’in değerine değer katacağının altını çiziyorlar. Her yarılanmanın ardından yükselişe geçerek rekor üstüne rekor kıran Bitcoin de bu öngörüyor doğruluyor.

11 Yıllık Bitcoin’lerin Esrarengiz Şekilde El Değiştirmesi

2020’nin Mayıs ayında, tam 11 yıl önce üretilen Bitcoin’lerin harekete geçmesi kripto para topluluğunda büyük heyecana neden oldu. İlk başta bu hareketi gerçekleştiren kişinin Bitcoin’in yaratıcısı olarak kabul edilen Satoshi Nakamoto olduğu düşünüldü. Tabii bu çıkarım, ilk Bitcoin’lerin Nakamoto tarafından üretildiği varsayımına dayanıyordu. Ancak çok geçmeden harekete geçen Bitcoin’lerin Satoshi Nakamoto’ya ait olmadığı anlaşıldı. Böylece 2020 yılı Nakamoto gizeminin çözüldüğü değil bu gizemin katlanarak sürdüğü bir yıl olmuş oldu.

PayPal, Bitcoin’i Destekleyeceğini Duyurdu

2020 yılının Bitcoin için en önemli haberlerinden birisi de hiç şüphesiz PayPal’ın açıklaması oldu.

PayPal, İnternet üzerinden çalışan online bir ödeme sistemi. Kredi kartı kullanarak veya kullanmayarak, İnternet üzerinden güvenli alışveriş yapılmasını ya da istenilen kişiye sadece bir e-posta adresi aracılığıyla para gönderilmesini sağlıyor.

Popüler ödeme sağlayıcısı PayPal, Bitcoin başta olmak üzere Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin için alım-satım ve saklama hizmeti sağlayacağını duyurdu. PayPal’ın halihazırda 346 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Bu durum ise PayPal’ın açıklamasının Bitcoin’in yaygınlaşması adına önemli bir adım olarak görülmesini sağladı. Özellikle de PayPal’ın yıllardır Bitcoin ve kripto para karşıtı olmasından bir anda uzaklaşması dikkatlerden kaçmadı. PayPal’ın olası regülasyonları dikkate alarak temiz madencilikle çıkarılan Bitcoin’leri kullanacak olması da ufukta bir Bitcoin arz krizinin yaşanabileceğini akıllara getirdi.

Bitcoin’e Olan Kurumsal İlgi Rekor Kırdı

Bitcoin, 2020 yılında kurumsal ilginin odağı oldu ve en büyük kripto para birimine olan kurumsal ilgi adeta rekor kırdı. Elde edilen verilere göre ABD, Silk Road’la ilişkili olduğu düşünülen BTC’leri ele geçirmesinin ardından elinde en çok Bitcoin bulunduran kurum oldu. Bunu Bitcoin yatırımı yapan MicroStrategy, Galaxy Digital ve Square izledi. Özellikle MicroStrategy, aldığı Bitcoin’lerle en büyük BTC hodl’u konumuna yükseldi. En büyük BTC hodl’u olan MicroStrategy iş zekası, mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sunan bir şirkettir. 1989 yılında kurulan firma, iş kararları vermek ve mobil uygulamalar geliştirmek için iç ve dış verileri analiz etmek için de yazılım geliştiriyor.

Fiyatıyla Bitcoin’den Rekor Üstüne Rekor

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 2020'nin son aylarında başladığı rallisini sürdürerek ve hatta daha da sertleştirerek 21 Aralık'ta 24 bin 210 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve rekor kırmış oldu. Son aylarda rekor üstüne rekor kıran Bitcoin’in yükselişini devam ettirip ettirmeyeceği ise şu an için büyük bir merak konusu.

Bitcoin Ağında Ocak 2018’den Bu Yana En Yüksek Sayıda Yeni Adres Oluşturuldu

Ana kripto birimi Bitcoin (BTC) yükselişini sürdürürken, Bitcoin’e yeni yatırımcıların da ilgi göstermeye başladığını görüyoruz. BTC, her geçen gün farklı bir direnci kırarak kendini ispatladıkça daha fazla ilgi toplamaya da başladı. Bu da Bitcoin yeni adres sayısının artışını sağladı.

Burada dikkat çeken nokta, Bitcoin‘in ciddi bir yükseliş hareketi yaşıyor olmasına rağmen açılan yeni adres sayısının artmasıdır. Kısacası Bitcoin fiyatı yükseldikçe, insanlar ana kripto para birimine daha çok ilgi gösteriyor ve yatırım yapmaya başlıyor.

Bitcoin’de Son Durum Ne?

Analistler, lider kripto para birimi Bitcoin'in, özellikle son dönemlerdeki makro-ekonomik etkenlerin yanı sıra, büyük kurumların da yatırımların bir bölümünü bu alana kaydırmalarının verdiği etkiiyle yükseldiğine dikkat çekiyor. Bu yorumlara göre ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal'in sistemlerini, başta Bitcoin olmak üzere sistemlerini bazı kripto para birimlerine açacağını açıklaması da Bitcoin'deki tırmanışı destekledi.

En büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC), yazım sırasında 22 bin dolar seviyesinin üstünde işlem görüyor. Uzmanlar ve analistler, Bitcoin’in 20 bin dolar seviyesinin üstünde kalmasını olumlu olarak değerlendirirken, bunun 2021 yılında yeni rekorların habercisi olduğunu belirtiyorlar. Kimi uzmana göre Bitcoin artık “dijital altın” olarak altının yerine geçmeye çoktan hazır.

2021 yılına yaklaşırken ise yeni yılın ve kripto paralar için regülasyonların yılı olması bekleniyor. Hem ülkemizde hem de dünyanın birçok ülkesinde kripto paralarla ilgili regülasyonların hızlı bir şekilde gelmesi öngörülüyor. Analistler, regülasyonlara başlangıçta Bitcoin ve kripto para piyasası için olumsuz fakat piyasanın geleceği için son derece olumlu bakıyorlar. Bitcoin’in fiyatındaki yukarı yönlü ivme de analistlerin bu beklentisini doğrulamakla kalmıyor, bunun ötesinde regülasyonların doğrudan doğruya olumlu görüldüğünü bizlere gösteriyor.