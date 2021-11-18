2020'de suç geliri olan 936.3 milyon liraya el konuldu

2020'de suç geliri olan 936.3 milyon liraya el konuldu

EGM ve KOM aracılıyla geçen yıl, suçtan elde edilen 936 milyon 307 bin 928 lira ile toplam 451 araca el konulduğu belirtildi. Yapılan tutuklama sayıları ve el konan miktarlara dair bilgi verildi.

Suç gelirleriyle mücadele kapsamında düzenlenen 464 operasyonda, şüphelilerin suçtan elde ettikleri belirlenen 936 milyon 307 bin 928 lira ile 451 araca el konuldu.

2020’DE 6 BİN 116 OPERASYON DÜZENLENDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) birimlerince mali suçlarla mücadele kapsamında geçen yıl gerçekleştirilen 6 bin 116 operasyonda haklarında işlem yapılan ve gözaltına alınan 17 bin 609 şüpheliden 1.065'i tutuklandı.

Operasyonlar ihale yolsuzluğu, para ve belge sahteciliği, vergi kaçakçılığı, tefecilik ile nitelikli dolandırıcılık suçlarının faillerini yakalamak amacıyla gerçekleştirildi.

YOLSUZLUK SUÇLARININ ÜZERİNE GİDİLDİ

Ekiplerin çalışması sonucu geçen yıl yolsuzluk suçlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen 111'i planlı olmak üzere 617 operasyonda gözaltına alınan 4 bin 569 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonların 284'ü kamu kurumu dolandırıcılığı, 13'ü edimin ifasına fesat karıştırma, 16'sı irtikap, 81'i ihaleye fesat karıştırma, 82'si zimmet, 79'u rüşvet ve 284'ü de diğer yolsuzluk suçlarına karşı düzenlendi.

Yolsuzluk suçlarına yönelik planlı operasyonlarda aralarında 267 kamu görevlisinin de yer aldığı 1.722 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 304'ü tutuklandı.

Geçen yıl KOM birimlerince sosyal güvenlik ve sağlık alanında 37, yerel yönetimler ile adli hizmetlerde 19'ar, eğitimde 3 diğer sektörlerdeki zimmet ve usulsüzlüklerle ilgili ise 30 planlı operasyon düzenlendi.

DOLAR VE EURO BASAN SAHTECİLİK SUÇLARI DEŞİFRE OLDU

KOM ekiplerinin, geçen yıl parada sahtecilik kapsamında düzenlediği 805 operasyonda 1.320 şüpheli yakalandı. 1 milyon 296 bin 224 dolar, 21 bin 356 lira ile 293 sahte euronun ele geçirildiği operasyonlarda sahte para basımı yapılan 5 matbaa ile 3 darphane deşifre edildi.

Sahte dolar basan kalpazanların ilk tercihi 100 dolarlık banknotlar olurken, sahte euro yakalamalarında 50 ve 100'lük banknotların tercih edildiği belirlendi.

936 VERGİ KAÇAKÇI ŞÜPHELİSİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Belgede sahtecilik suçlarına yönelik yapılan 10'u planlı 2 bin 52 operasyonda 5 bin 53 şüpheli gözaltına alınırken, vergi kaçakçılarına karşı düzenlenen 672 operasyonda 936 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Geçen yıl 39'u planlı 547 nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 2 bin 474, 1156 tefecilik suçuna karşı düzenlenen operasyonda ise 2 bin 814 şüpheli yakalandı.