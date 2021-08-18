2021 yılı fındık alımları 1 Eylül’den itibaren yapılacak

Toprak Mahsülleri Ofisi, 2021 yılı fındık alım kampanyasını 1 Eylül’de başlatacağını açıkladı.

Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) 1 Eylül'de başlatacağı 2021 yılı fındık alım kampanyası için üreticiler, randevularını internet üzerinden müracaat ederek alabilecek.

RANDEVU SİSTEMİ 23 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

Randevu sistemiyle yapılacak olan alımlar için üreticiler, 23 Ağustos itibarıyla randevu almaya başlayabilecek.

FINDIK ALIMLARI 18 NOKTADAN YAPILACAK

TMO’dan yapılan açıklamada, ilk etapta 18 noktada fındık alımlarının yapılmaya başlanılacağı, talep olması halinde bu sayının 60’a kadar çıkarılabileceği belirtildi.

ÜRETİCİLER ÜRÜNLERİ BELİRLİ KRİTERLERE GÖRE HAZIRLAYACAK

TMO, kabuklu fındık alımlarını fiziksel analizle yapacağını belirterek, alım esnasında üreticilerin sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini belirtilen kriterlere uygun şekilde hazırlamaları gerektiğini belirtti.

Sağlam iç fındık oranı yüzde 40 ve üzeri, rutubet oranı yüzde 6’ya kadar, buruşuk iç fındık oranı yüzde 10 ve altı, çürük ve bozuk iç fındık oranı yüzde 3 ve altı, çatlak, kırık ve kabuklu fındık içerisinde bulunan iç fındık oranı yüzde 5 ve altı, yabancı madde oranı yüzde 0,5 ve altı olan tüm fındıklar Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınacak.

ESKİ YIL MAHSUL İLE YENİLERİNİN KARIŞMAMASI GEREKİYOR

TMO’dan yapılan açıklamada, eski yıl mahsulü ve eski ile yeni yıl mahsullerinin karışımı olan ürünlerin kesinlikle satın alınmayacağı belirtildi.

ÖDEMELER 21 GÜN İÇİNDE

TMO tarafından alınan ürün bedeli ödemeleri 21 gün içerisinde yapılacak.