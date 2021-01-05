2020'de 50 milyar metreküp doğalgaz sisteme girdi

Koronavirüs salgını nedeni ile getirilen kısıtlamalardan evlerinde kalan vatandaşlar, bir önceki yıldan daha fazla doğalgaz tüketti.

Türkiye'nin doğalgaz sistemine giren toplam miktar, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 6,75 artarak 50 milyar metreküpe yükseldi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’den (BOTAŞ) yapılan derlemeye göre, salgın nedeniyle konutlarda geçirilen zamanın artması tüketime de artış olarak yansıdı.

Doğalgaz ihracatının düşük olduğu Türkiye'de toplam tüketimin de giriş miktarına yakın olması bekleniyor.

GAZ GİRİŞİ EN ÇOK OCAKTA, EN AZ HAZİRANDA

Türkiye'ye geçen yıl en fazla doğalgaz girişinin gerçekleştiği ay, yaklaşık 7 milyar metreküple ocak oldu. En düşük doğalgaz girişi ise 2 milyar 223 milyon 458 bin metreküple haziranda gerçekleşti.

Geçen yıl sonu itibarıyla doğalgaz abone sayısı yaklaşık 17 milyon 500 bine ulaşırken, bunun nüfus eş değeri 70 milyon olarak hesaplanıyor.

HEDEF, DOĞALGAZ ULAŞAN YERLEŞİM YERİ SAYISININ 2022 SONUNDA EN AZ 661'E ÇIKMASI

Yapılan çalışmalarla doğalgaz arzı sağlanmış yerleşim yeri sayısının 2022 sonunda en az 661'e çıkması hedefleniyor. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, geçen yıl sonu itibarıyla toplam 581 ilçeye doğalgaz ulaştırıldığını ifade etmişti.

Doğalgazda arz güvenliği kapsamında yapılan çalışmalarla, Tuz Gölü ve Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama tesislerinin toplam depolama kapasitesi 3.84 milyar metreküpe, günlük geri üretim kapasitesi ise 45 milyon metreküpe ulaştı.

TOPLAM GAZ İTHALATI İÇİNDE LNG'NİN PAYI ARTABİLİR

Türkiye'nin doğalgaz ithalatında LNG'nin payı 2019'da yüzde 28'e kadar yükselmişti. Düşen LNG fiyatları ve arz fazlası nedeniyle geçen yılın toplam gaz ithalatı içinde LNG'nin payının da artması bekleniyor.