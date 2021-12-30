2021’de Bitcoin ATM sayısı 34 bini aştı

Ocak 2021’de 14 bin adet olan Bitcoin ATM sayısı, Aralık 2021 itibarıyla 34 bine yükseldi.

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimi olarak dikkat çekiyor.

Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, şu anda 48 bin dolar civarlarında seyrediyor.

BITCOIN ATM'LERİ 34 BİNİ AŞTI

2021 yılında kripto para birimlerine olan ilgi daha da arttı. Bu da dünya genelinde hizmet veren Bitcoin ATM sayısında artış yaşanmasını sağladı.

Ocak 2021’de 14 bin adet olan Bitcoin ATM sayısı, Aralık 2021 itibarıyla 34 bine yükseldi. Bitcoin ATM sayısındaki artışta öne çıkan ülke ise ABD oldu.

ABD merkezli süpermarket zinciri Walmart, ATM şirketi Coinme ile yapılan iş birliği sonucunda, geçtiğimiz ekim ayından itibaren mağazalarına Bitcoin ATM’leri yerleştirmeye başladı.

2013 yılından bu yana belli noktalara yerleştirilen ve Bitcoin işlemlerini mümkün kılan bu ATM'ler, şu anda 70'den fazla ülkede aktif olarak kullanılıyor.

Kullanıcılar bu ATM'leri kullanarak, sahip oldukları Bitcoin'lerini alıp satabiliyor ve tüm işlemlerini telefonlarına bağlı olmaksızın ATM'ler üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Ancak yine de ATM üzerinden yapılan işlem kesintilerinin bir hayli fazla olması, kullanıcıları kripto para borsalarına yönlendiriyor.