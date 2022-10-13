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    2021'de gayrisafi milli hasıla 7,1 trilyon lira oldu

    TÜİK, Kurumsal Sektör Hesapları istatistiklerine göre, geçen yıla ait Gayrisafi Milli Hasıla'yı açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 10:13
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 10:39
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    2021'de gayrisafi milli hasıla 7,1 trilyon lira oldu

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Gayrisafi Milli Hasıla'nın (GSMH) 2021 yılında 7 trilyon 141 milyar 887 milyon 817 bin lira olduğunu bildirdi.

    Açıklanan verilere göre, GSMH 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 43,5 arttı.

    Mali olmayan şirketlerin 2021 yılı katma değer içindeki payı yüzde 58 oldu

    Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı yüzde 58 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kâr amacı olmayan kuruluşlar ile genel devlet takip etti.

    GSMH

    Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı yüzde 30,3

    Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2021 yılında toplam ekonomi için yüzde 30,3 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 16,8, hanehalkı için yüzde 7,1, mali şirketler için yüzde 3,2 ve genel devlet için yüzde 3,2 oldu.

    Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı yüzde 11,4

    Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2020 yılında yüzde 11,2 iken 2021 yılında yüzde 11,4 oldu.

    2021 de gayrisafi milli hasıla 7,1 trilyon lira oldu #2

    Net borç verme/ Net borç alma işleminin GSYH'ye oranı toplam ekonomi için yüzde -1,6

    Toplam ekonomi 2020 yılında GSYH'nin yüzde 4,8'i ile net borç alan konumunda iken 2021 yılında da yüzde 1,6'sı ile net borç alan pozisyonunda oldu.


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