2021'de gelen turist sayısı yüzde 88,08 artı

2021 yılında ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2020 yılı ilk 12 ayına (Ocak-Aralık) göre yüzde 88,08 arttı. Bir yılda 30 milyon 38 bin 961 ziyaretçi ağırlandı.

Turizm Bakanlığı, aralık ayı giriş-çıkış yapan yabancılar verilerini yayınladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) alınan geçici verilere göre; 2021 yılı ilk 12 ayında (Ocak-Aralık) ülkemize gelen ziyaretçilerin sayısı, 2020 yılı ilk 12 ayına göre yüzde 88,08 değerinde bir artış ile 30 milyon 38 bin 961 oldu.

Koronavirüs salgını öncesinde 2019 yılında turizm gelirimiz 34 milyar 520 milyon 332 bin dolardı ve bu yıl toplamda 51 milyon 860 bin 42 kişi ülkemizi ziyaret etmişti.

2021 YILINDA YURT DIŞINDA İKAMET EDEN VATANDAŞ ZİYARETİ YÜZDE 64,56 ARTTI

2021 yılı ilk 12 ayında (Ocak-Aralık) ülkemize gelen yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2020 yılı 12 ayına göre yüzde 64,56 değerinde bir artış ile 5 milyon 326 bin 695 olarak gerçekleşti.

ARALIKTA ÜLKEMİZİ ZİYARET EDEN YABANCI SAYISI YÜZDE 170,62 YÜKSELDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2021 yılı Aralık ayında ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 170,62 oranında bir artış göstererek 1 milyon 892 bin 520 oldu.

Aralık ayında ülkemize gelen 1 milyon 892 bin 520 yabancı ziyaretçinin 2 bin 782 günübirlik ziyaret yaptı.

ARALIK AYINDA GİRİŞ YAPILAN SINIR KAPILARI SIRALAMASI

Aralık ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 55,20 (1 milyon 44 bin 693)

2-Edirne yüzde 17,00 (321 bin 806)

3-Antalya yüzde 8,72 (164 bin 998)

4-Artvin yüzde 2,56 (48 bin 396)

5-Şırnak yüzde 2,31 (43 bin 714)

2021’DE YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 94,06 ARTTI

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94,06 artış kaydedildi.

2021 yılı Ocak-Aralık döneminde ülkemize gelen 24 milyon 712 bin 266 yabancı ziyaretçinin 89 bin 291 (0,36 yüzde) günübirlikçi oldu. Ocak-Aralık döneminde ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul yüzde 36,52 (9 milyon 25 bin 4)

2-Antalya yüzde 35,36 (8 milyon 737 bin 168)

3-Edirne yüzde 10,52 (2 milyon 599 bin 609)

4-Muğla yüzde 4,16 (1 milyon 27 bin 639)

5-İzmir yüzde 2,58 (637 bin 574)