Haberler

Ekonomi Haberleri

2022 asgari ücret ne zaman netleşecek? Gözler o tarihte!

2022 asgari ücret ne zaman netleşecek? Gözler o tarihte!

Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı, Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrasında merak ediliyor. Peki 2022 asgari ücreti ne zaman netleşecek? İşte beklenen tarih...