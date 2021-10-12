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- 2022 asgari ücret ne zaman netleşecek? Gözler o tarihte!
2022 asgari ücret ne zaman netleşecek? Gözler o tarihte!
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 17:52
Afyonkarahisar'da sendikacılara seslenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önümüzdeki dönem asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade etti.
Açıklamanın akabinde asgari ücrete dair gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, "asgari ücret ne zaman belli olacak" sorusuna yanıt aramaya koyuldu.
Asgari ücret zammında enflasyon belirleyici olacak. Merkez Bankası anketine göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 16 olması bekleniyor.
Toplam 4 toplantıda netlik kazanan asgari ücret zam tutarı, ile AGİ ücreti de belli olacak. Peki 2022 asgari ücreti ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
2022 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN NETLEŞECEK?
Türkiye'deki 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen 2022 asgari ücret zammı asgari ücret çalışmaları kasım ayında başlayacak ve aralık ayında belirlenecek.
Vatandaşların gelirini, ödemesini, işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini, işsizlik parasını belirleyen ve 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasıyla zam pazarlığına başlanacak.
Komisyonda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 5'er üye ile temsil edilecek.