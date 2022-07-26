2022 Fındık fiyatları açıklandı mı? İl il fındık fiyatları belli oldu mu?

Fındık fiyatlarının ne zaman açıklanacağı konusu büyük merak konusu oldu.Fındık üreticilerinin gözü kulağı bu haberde.Peki 2022 fındık fiyatları belli oldu mu? İşte cevabı..

2022 Fındık fiyatları belli oldu mu sorusu son günlerde sıkça gündeme gelmeye başladı.Hem üretici hem tüketici bu soruya cevap arıyor.

Peki 2022 fındık fiyatları ne kadar oldu? Fındık fiyatları belli oldu mu? Fındık üreticilerinin gözü kulağı bu haberde.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Bir de şu var. Vatandaşın araçlarıyla olsun, piyasadaki alışveriş hareketliliğine bakıyorum gayet iyi noktada. Maliyet enflasyonu noktasında bana göre işi yönetiyoruz. Şu anda bizim son yaptığımız zamlarla, vatandaşın cebine giren parada ciddi bir artış oldu. Bu yıl sonu itibarıyla gözden geçireceğimiz bir süreçtik. Hafta sonu ben Ordu'ya gidiyorum. Orada da herkesin beklentisi "Acaba fındık fiyatları ne olacak" Açıklayacağız tabi. Fındığın olduğu yerlerde mevsimi geldi. Biz bu açıklamayı yapıp, bütün fındık üreticisini asla enflasyona ezdirmeyiz.'' ifadelerini kullandı.

2022 fındık fiyatları belli oldu mu?

2022 yılı fındık fiyatları henüz belli olmadı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.