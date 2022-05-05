2022 Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu

TÜİK'in nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi verisini açıklamasıyla birlikte mayıs ayı kira zam oranları yüzde 34,46 olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı.

Rakamların açıklanmasının ardından mayıs ayında kiralara gelecek zam oranı da belli oldu.

Mayıs ayı kira zam oranı

TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı mayıs ayı için yüzde 34,46 oldu.

Yasal kira artış oranı

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Kira artış oranı hesaplama

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Kira Artış Oranı: Yüzde 34,46

Mayıs 2022 zamlı kira: 1.344,60

Mevcut kira bedeli: 2.000 lira

Kira Artış Oranı: Yüzde 34,46

Mayıs 2022 zamlı kira: 2.689,2 lira

Mevcut kira bedeli: 3.000 lira

Kira Artış Oranı: Yüzde 34,46

Mayıs 2022 zamlı kira: 4.033,8 lira