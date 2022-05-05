- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- 2022 Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
2022 Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu
- Haber Merkezi
- 05.05.2022 - 10:09
- Güncelleme : 05.05.2022 - 11:04
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıkladı.
Rakamların açıklanmasının ardından mayıs ayında kiralara gelecek zam oranı da belli oldu.
Mayıs ayı kira zam oranı
TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı mayıs ayı için yüzde 34,46 oldu.
Yasal kira artış oranı
Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.
Kira artış oranı hesaplama
Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
Kira Artış Oranı: Yüzde 34,46
Mayıs 2022 zamlı kira: 1.344,60
Mevcut kira bedeli: 2.000 lira
Kira Artış Oranı: Yüzde 34,46
Mayıs 2022 zamlı kira: 2.689,2 lira
Mevcut kira bedeli: 3.000 lira
Kira Artış Oranı: Yüzde 34,46
Mayıs 2022 zamlı kira: 4.033,8 lira