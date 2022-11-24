2022 yılı güz dönemi yatırım eğilimi istatistikleri açıklandı

Merkez Bankası'nın yatırım anketinden yapılacak yatırımların geçen yıla göre artacağı yönünde bir beklenti çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ayınladığı 2022 yılı Güz dönemi Yatırım Eğilimi İstatistikleri, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.734 işyerinin İktisadi Yönelim Anketi kapsamında sorulan yatırım eğilimi sorularına verdikleri yanıtlar toplulaştırılarak üretildi.

Yatırımlar artacak

2022 yılı Güz dönemi anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde, 2022 yılında şimdiye kadar yapılan ve yılın son döneminde yapılması planlanan yatırımların 2021 yılına göre artacağı öngörüldü.

2022 yılında yapılması öngörülen yatırımların geçtiğimiz yıla göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan işyerleri başta olmak üzere tüm büyüklük gruplarında artış öngörüldüğü gözlendi.

AYRINTILAR GELECEK