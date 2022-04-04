Tüm zamanların mart ayı ihracat rekoru kırıldı

Mart ayında aylık ihracat yüzde 19,8 arttı. Bakanı Mehmet Muş, 22,7 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı gerçekleştiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayı dış ticaret rakamlarını Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile birlikte düzenlenen bir basın toplantısı ile aktardı.

Ticaret Bakanı Muş: "Martta ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı." dedi.

"3'TE 3 YAPTIK"



Bakan Muş, "Ocak ve şubatta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Mart ayıyla birlikte bu yıl 3'te 3 yapmış olduk." ifadelerini kullandı.



"250 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE İLERLİYORUZ"



Ticaret Bakanı Muş, "235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıl sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." diye konuştu.





RUSYA-UKRAYNA SAVAŞININ ETKİLERİ İÇİN ÖNLEM ALINIYOR

Bakan Muş, konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşının ihracat ve ithalata etkisini değerlendirerek, bu savaşın Türkiye'ye olumsuz etkisini azaltmak için alınan önlemler arasında bitkisel yağlarda gümrük vergisinin sıfırlandığının da yer aldığını aktardı.





"KDV İNDİRİMLERİ DENETLENİYOR"

Bakan Muş, ihracat rakamlarını aktardığı toplantıda ayrıca, hijyen ürünlerde KDV oranının yüzde 8'e indiğini, bu indirimin 81 ildeki denetimlerde takip edildiğini, vatandaşın hakkının korunduğunu sözlerine ekledi.

Muş, KDV indirimleriyle ilgili, "Sektör sektör inceliyoruz. Kanunlara aykırı etiket oyunlarıyla spekülatif hareket yapanlara, kanun çerçevesinde bedeli ağır ödetilecektir." dedi.