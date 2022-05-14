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    2022 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi açıklandı

    Sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, dekar başına 17 lira ile 495 lira arasında değişirken, bin metreküp su ücreti 25 lira ile 184 lira arasında oldu.
    • 14.05.2022 - 10:42
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    2022 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi açıklandı

    Sulama tesislerinden faydalananlardan 2022'de alınacak işletme ve bakım ücreti tutarları belirlendi.

    2022 sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, 30 kategorideki bitki çeşidi ve sera için dekar başına 17 lira ile 495 lira arasında değişirken, bin metreküp su ücreti 25 lira ile 184 lira arasında olacak.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    2022 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni tarife, 1 Ocak 2022'den geçerli sayılacak.

    Sulama tesisleri yeni tarifeden işlem görecek

    Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce işletilen Ağrı'da Eleşkirt, Elazığ'da Işıktepe, Çanakkale'de Gökçeada, Van'da Van ve Gürpınar, Tunceli'de Akpazar tesisleriyle, yüklenici firmalar tarafından işletilen Bursa'da Dağdibi, Erzurum'da Kirazlı, Bingöl'de Gözeler, Diyarbakır'da Ergani, Kayseri'de Sarıoğlan, Burdur'da Günalan, Bayburt'da Demirözü, Gümüşhane'de Sadak, Kastamonu'da Bezirgan Hazım Kılıç ve Balıkesir'de İvrindi-Gökçeyazı sulama tesislerinde belirlenen tarifelere göre işletme ve bakım ücreti alınacak.

    Sulama

    30 kategorideki bitki için dekar başına 17 lira-495 lira

    Bu yıl sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, 30 kategorideki bitki çeşidi ve sera için dekar başına 17 lira ile 495 lira arasında değişecek. Bin metreküp su ücreti, 25 lira ile 184 lira arasında olacak. İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilecek. Bu nedenle bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanacak.

    Ücret kiracı veya ortakçıdan alınacak

    Yıllık işletme ve bakım ücretleri, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibinden, kiracı veya ortakçıdan alınacak. İndirimler Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla ondan sonra ekilen bitkilerin işletme ve bakım ücreti yüzde 20 indirimli uygulanmaya devam edilecek.

    Sulama

    Kendi sulamaları yapanlara yüzde 50 indirim

    Çiftçilerin devamlı olarak kendi motopompalarıyla suladıkları bitkilere (yağmurlama ve damla sulama dahil) işletme ve bakım ücreti yüzde 50 indirimli uygulanacak.


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