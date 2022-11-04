2022'de en fazla gıda fiyatlarında artış yaşandı

TCMB, aylık fiyat gelişmeleri raporunu aktardı. Raporda küresel enerji krizine vurgu yapılarak gıda ve ulaştırma alanındaki fiyat artışlarına dikkat çekildi.

Ekim ayı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, ekimde tüketici yıllık enflasyonu enerji ve alkol-tütün-altın hariç tüm alt gruplarda yükselirken, söz konusu yükselişe en belirgin katkı 1,32 puanla gıda grubundan geldiği açıklandı.

Enflasyon verisinin ardından TCMB'nin Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,54 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 85,51'e yükseldiğini açıklamasının ardından TCMB'nin Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayınlandı.

Rapora göre, ekim ayında yıllık enflasyon enerji ve alkol-tütün-altın gruplarında gerilerken, diğer gruplarda yükseldi. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı ise gıda grubundan geldi.





Yıllık enflasyon yükseliyor

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık değişimleri bir miktar yavaşlarken, yıllık enflasyonlarındaki yükseliş devam etti.



Söz konusu gelişmelerle ekimde önceki aya göre yıllık tüketici enflasyonuna katkı gıdada 1,32 puan, temel malda 0,66 puan, hizmette 0,51 puan artarken, enerjide 0,28 puan ve alkol-tütün-altın grubunda 0,15 puan azaldı.



"Kira fiyatlarında aylık artış yüksek seviyesini korudu"



Hizmet fiyatları ekimde yüzde 2,63 yükselirken, grup yıllık enflasyonu 2,48 puan artışla yüzde 60,24'e çıktı. Bu dönemde yıllık enflasyon, kira ve ulaştırma hizmetlerinde daha belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda yükseldi.



Kirada aylık artış yüzde 4,87 düzeyinde gerçekleşti ve yıllık enflasyon yüzde 41,24'e ulaştı. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, kira alt grubunda aylık artış bir önceki aya kıyasla bir miktar gerilemekle beraber yüksek seviyesini korudu.





Ulaştırma alt grubunda fiyatlar



Ulaştırma alt grubunda fiyatlar yüzde 1,97 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 102,20'ye ulaştı. Otobüs ile şehir içi ve hava yoluyla yolcu taşımacılığı kalemlerindeki fiyat artışları bu gelişmede öne çıkarken, kara yoluyla şehirler arası yolcu taşımacılığı fiyatlarındaki gerileme ekimde de devam etti.

Yemek hizmetlerinin sürüklediği lokanta-otel alt grubunda fiyatlar yüzde 2,64 arttı.

"Enerji grubunda akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkisi hissedildi"



Enerji grubunda yıllık enflasyon gerilerken, aylık bazdaki artışta uluslararası ham petrol fiyatlarıyla uyumlu olarak yükselen akaryakıt fiyatları ile şebeke suyu fiyatlarının etkisi öne çıktı.

Bu gelişmelerle enerji fiyatları ekimde yüzde 2,37 yükselirken, grup yıllık enflasyonu 4,92 puan azalışla yüzde 128,06'ya geriledi.

"Gıda fiyatlarındaki artışta işlenmemiş gıda grubu öne çıktı"



Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze öncülüğünde işlenmemiş gıda alt grubu öne çıksa da fiyat artışları grup geneline yayıldı.

Bu gelişmeyle gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon ekimde yüzde 99,05'e yükseldi. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada 9,85 puan artışla yüzde 92,24, işlenmiş gıdada ise 2,42 puan yükselişle yüzde 105,32 oldu.

"Uluslararası doğalgaz fiyatları, üretici fiyatlarını yukarı çeken başlıca unsur oldu"