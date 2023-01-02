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    2022'de en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi

    Kimyevi maddeler ve mamulleri, geçen yıl 33 milyar 524 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.
    • 02.01.2023 - 16:22
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 16:34
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    2022'de en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 33 milyar 524 milyon dolarlık ihracata imza atan kimyevi maddeler ve mamullerini, 30 milyar 995 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 21 milyar 205 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

    2022'de en fazla ihracat artışı, yüzde 60,2 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti.

    Sanayi ve madencilik grubunda ihracat

    Türkiye'nin toplam ihracatının geçen yıl yüzde 73,1'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 8,8 artışla 185 milyar 880 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

    Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 13,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 15,3 yükselişle 34 milyar 246 milyon dolarlık, yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda da yüzde 9,1 artışla 6 milyar 469 milyon dolarlık ihracata imza atıldı.

    En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

    Geçen yıl 21 bin 501 firma ihracat ailesine katılırken, bu firmalar tam 3 milyar 700 milyon dolarlık ihracata imza attı. Türkiye, 162 ülkeye ihracatını artırdı.

    2022'de ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 18,9 milyar dolarla Almanya, 14,4 milyar dolarla ABD ve 12,3 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.

    İlk sırada İstanbul var

    Birim ihracat değeri ise yüzde 14,7 artarak 1,44 dolara çıktı.

    2022 yılında en fazla ihracat yapılan 3 il sırasıyla 99,4 milyar dolarla İstanbul, 19,2 milyar dolarla Kocaeli ve 16,2 milyar dolarla Bursa oldu.

    2021 ve 2022 yılı ihracat rakamları

    TİM verilerine göre, 2021 ve 2022 yılı ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

    2022 de en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi #1

    2022 de en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi #2

    2022 de en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi #3

    2022 de en fazla ihracatı kimyevi maddeler ve mamulleri gerçekleştirdi #4


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