2022’de ilaç bütçesinde 2.2 milyar lira tasarruf sağlanacak

Yayınladığı bir rapora göre SGK tarafından, ilaç farkı hesabında uygulanan yüzde 10 bandının 5'e düşürülmesiyle 2022’de ilaç bütçesinde 2 milyar 200 milyon lira tasarruf sağlanacak.

ECONiX Araştırma’nın yayınladığı “Sosyal Güvenlik Kurumu Geri Ödeme Eşdeğer Bant Değişikliği Fiyat Farkı Etkisi Analizi” başlıklı raporda, 2022’de ilaç bütçesinde 2 milyar 200 milyon lira tasarruf sağlanacağı ortaya konuldu.

TASARRUF TEDBİRLERİ GÜNDEMDE

Pandeminin sağlık sistemine getirdiği ek maliyetler, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ek tasarruf tedbirlerini gündeme getirdi.

FİYAT FARKI ÖDEMELERİ ARTTI

Raporda 2022 yılında eş değer ilaç tüketiminde yüzde 10 bandına ile 5 milyar 703 milyon lira oluşması beklenen fiyat farkı ödemelerinin, yüzde 5 bandına göre 7 milyar 954 milyon liraya yükselebileceği tahmin ediliyor.

EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 47 İLE 100 LİRA ÜZERİ İLAÇLARDA OLACAK

Araştırma sonuçlarına göre, SGK tarafından eş değer grup ilaçlarda fiyat farkı hesaplamasında yüzde 10 olan bandın 16 Eylül’den itibaren yüzde 5’e indirilmesinin, tüm eş değer gruplarda ortalama fiyat farkını 5,32 liradan 7,42 liraya çıkardığı tespit edildi. Fiyat farkı değişiminde ortalama yüzde 39,5’lik bir artış yaşandığı görüldü. Fiyat tebliğinde yer alan baremlere göre imalatçı fiyatları üzerinden yapılan değerlendirmede en yüksek sayısal fiyat farkı artışının 12,43 lira ile 200,01 lira ve üzeri ilaç türlerinde olduğu gözlendi. Yüzdesel değişim açısından en yüksek fiyat farkı artışı 100,01-200 lira arası ilaç türlerinde yüzde 47 olarak gerçekleşti.

2020’DE 1.4 MİLYAR KUTU EŞ DEĞER İLAÇ KULLANILDI

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) tarafından hazırlanan Türkiye İlaç Sektörü 2020 raporunda, Türkiye’de 1 milyar 310 milyon kutu eş değer ilaç kullanıldığı belirtiliyor.

2022’DE 1.4 MİLYAR KUTU EŞ DEĞER İLAÇ TÜKETİLECEK

Bu rakamın rapora yön verdiğini belirten Dr. Güvenç Koçkaya, “Yaptığımız hesaplamalarla, 2022 yılında 1 milyar 400 milyon kutu eş değer ilaç tüketileceği varsayımına ulaştık. Bu doğrultuda yüzde 10 bandının yüzde 5’e düşürülmesiyle oluşan ortalama eş değer ürün fiyat farkını kullanarak ödenecek muhtemel farkı hesapladık. 2022'de ilaç fiyatlarında herhangi bir değişim olmaz ise eş değer fiyat farkı bandının yüzde 5’te kalması durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2022 yılında ilaç bütçesinde 2 milyar 200 milyon lira tasarruf sağlayabileceği söylenebilir. Diğer bakış açısı ile de hastaların 2022 yılında ilaçlara geçtiğimiz yıllara göre 2 milyar 200 milyon lira ek fiyat farkı ödemesi söz konusu olabilir. Bu durum ilaçların ülke genelinde bulunurluğuna, ilaçların fiyatlarındaki değişimlere göre daha az veya daha fazla olabilir.” dedi.

"HASTA İLACINA KENDİSİ KARAR VERİRSE OLUŞAN FARKI KENDİSİ ÖDEMEK DURUMUNDA KALACAK"

Dr. Öğr. Üyesi Gülpembe Oğuzhan ise, “Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilaç farkı hesabında uygulanan yüzde 10 bandı ile hastaya yazılan ilacın jeneriği, yani eşdeğeri varsa SGK bu ilacın yüzde 10 fazlasına kadar ödüyordu. Bir başka ifadeyle eş değerleri içerisinde en ucuz ilaç 100 lira ise SGK ilacın 110 liraya kadarki kısmını üstleniyordu. İlaç, eş değer ilaç kategorisinde olsa da bu rakamın üstünde tutarları hastalar kendi ödüyordu. SGK tarafından yapılan değişiklikle ilaç farkı hesabında uygulanan bandın yüzde 5’e düşürülmesi ile artık SGK örnekteki gibi artık en fazla 105 lira ödeyecek ve hasta 110 lira ilacı almak isterse 5 lirayı kendisi ödemek durumunda kalacak.” şeklinde konuşu.