2022'de kurulan şirket sayısı 11 ayda yüzde 25,3 arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022'nin ilk 11 ayında kurulan şirket sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 arttığını duyurdu.

TOBB, Kasım 2022'ye ilişkin kurulan ve kapatan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022'nin ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı, yüzde 25,3; kooperatif sayısı da yüzde 35,1 arttı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 3,5 azaldı.

2022'nin ilk 11 ayında, 2021'in ilk 11 ayına göre kapanan şirket sayısı, yüzde 49,8; kooperatif sayısı yüzde 14,6 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,9 arttı.

Kasım ayında kurulan şirket sayısında artış

Kasım 2022'de, Kasım 2021'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,2, kurulan kooperatif sayısı yüzde 85,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,2 arttı. Kasım 2022'de, kapanan şirket sayısı 2021 yılının aynı ayına göre yüzde 6,5, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,8 arttı. Kapanan kooperatif sayısında yüzde 11,4 azalış oldu.

Kasım 2022'de bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,8, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 4,2 kurulan kooperatif sayısı yüzde 7,9 arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 3,4 azalırken; kapanan kooperatif sayısında yüzde 8,6 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 9,9 artış gerçekleşti.

Yüzde 39,1'i İstanbul'da kuruldu

Kasım 2022'de kurulan toplam 13 bin 373 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8'i limited şirket, yüzde 12,6'sı anonim şirket, yüzde 1,5'i ise kooperatif olurken; şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,1'i İstanbul, yüzde 10,1'i Ankara, yüzde 5,6'sı Antalya'da kuruldu. Tunceli'de şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

2022 yılında toplam 126 bin 950 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 109 bin 448 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 71,2'sini, 15 bin 729 anonim şirket ise yüzde 28,5'ini oluşturdu. Kasım ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, ekim ayına göre yüzde 19,7 oranında arttı.