2022'de turizm geliri 35 milyar doları geçti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye'nin turizm gelirinin 35 milyar doları aştığını söyledi.

Türkiye turizmde, pandemi öncesi yoğunluğuna geri döndü.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle aksayan ve zaman zaman da durdurulan seyahat ve konaklama hizmetleri, aşıların bulunması ve pandeminin etkisinin kırılması ile yeniden başladı.

Türkiye bu sürece yetişmiş, kalifiye personeli ve geniş altyapısı ile hızlı girdi.

Sezonun erken başladığı Türkiye'de özellikle tatil yöreleri adeta yaz boyunca hıncahınç doldu.

Sadece deniz turizmi değil, Anadolu'nun çeşitli kültürel ve tarihi lokasyonları da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Bakan Ersoy verileri açıkaladı

Şubatta patlak veren Ukrayna-Rusya savaşı bile bu turizm ivmesini olumsuz etkilemezken sezonun sonuna doğru veriler de ortaya çıkmaya başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Turizm gelirleri 35 milyar doları aştı"

Ersoy, bu dönemde turizm gelirlerinin 35 milyar doları aştığını söyledi.

Ersoy, "2022 yılı sonunda 50 milyondan fazla turist, 44 milyar dolar gelir hedefliyoruz." dedi.

"Toplam ziyaretçi sayısı 40.25 milyon kişi"

Yabancı turist sayılarını da açıklayan Ersoy, "2022 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı 40.25 milyon kişi. 2002-2022 yılları arasında 9 bin 42 kültür varlığının ülkemize iadesi sağlandı." diye konuştu.

Batı medyasının bombalı saldırı-turizm ilişkilendirmesi

Ersoy'un verilere ilişkin bu pozitif açıklamaları ve yıl sonu hedefleri, akıllara geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırının ardından Batı basınında yer verilen haberleri getirdi.

Saldırının hemen ardından New York Times ve Wall Street Journal gibi yüksek trajlı Batı yayın organları, haberlerinde saldırı ile Türkiye'nin turizm sektörü ilişkilendirilmişti.