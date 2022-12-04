2022'nin ihracat lideri sektörü 'kimya' oldu

Türkiye’nin ihracatı kasım ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar oldu. Bu rakamın 2,6 milyar doları kimya sektöründen geldi.

Kimya sektörü kasım ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör olurken, on bir aylık dönemde liderliğini korumaya devam ediyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) açıklamasına göre, kimya sektörü ise kasım ayında yüzde 9,9 artışla 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, sektörün 11 aylık ihracatı da yüzde 34,2 artarak 30 milyar doları aştı.

"Bu yılı 33 milyar dolar üzerinde yeni bir rekor ile tamamlamayı hedefliyoruz"

AA'nın haberine göre, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Beautyworld ME, Medica ve Cosmoprof fuar milli katılım organizasyonlarımızı ve ülkemizde düzenlenen Plast Eurasia İstanbul, Turkchem Eurasia 2022 gibi uluslararası fuarların alım heyetlerini gerçekleştirdik. Kimya sektörü olarak üretim ve ihracata daha fazla katkı sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yılı 33 milyar dolar üzerinde yeni bir rekor ile tamamlamayı hedefliyoruz."