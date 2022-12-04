Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
322.666
0.46%
BTXN Coin
5.41
-0.91%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    2022'nin ihracat lideri sektörü 'kimya' oldu

    Türkiye’nin ihracatı kasım ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar oldu. Bu rakamın 2,6 milyar doları kimya sektöründen geldi.
    • 04.12.2022 - 09:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022'nin ihracat lideri sektörü 'kimya' oldu

    Kimya sektörü kasım ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör olurken, on bir aylık dönemde liderliğini korumaya devam ediyor.

    İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) açıklamasına göre, kimya sektörü ise kasım ayında yüzde 9,9 artışla 2,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, sektörün 11 aylık ihracatı da yüzde 34,2 artarak 30 milyar doları aştı.

    "Bu yılı 33 milyar dolar üzerinde yeni bir rekor ile tamamlamayı hedefliyoruz"

    AA'nın haberine göre, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Beautyworld ME, Medica ve Cosmoprof fuar milli katılım organizasyonlarımızı ve ülkemizde düzenlenen Plast Eurasia İstanbul, Turkchem Eurasia 2022 gibi uluslararası fuarların alım heyetlerini gerçekleştirdik. Kimya sektörü olarak üretim ve ihracata daha fazla katkı sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yılı 33 milyar dolar üzerinde yeni bir rekor ile tamamlamayı hedefliyoruz."

    kimya


    DOLAR KURU SON DURUM I 3 Araklık 2022 dolar kaç TL oldu?
    Gündem

    DOLAR KURU SON DURUM I 3 Araklık 2022 dolar kaç TL oldu?

    Şanlıurfa'da Mısır yılanı ele geçirildi
    Yaşam

    Şanlıurfa'da Mısır yılanı ele geçirildi

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir