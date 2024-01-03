2023 Aralık, yurt içi üretici fiyat enflasyonu açıklandı TÜİK'in açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 44,22, aylık yüzde 1,14 arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini paylaştı.

Enflasyon verisi kadar merakla beklenen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yani üreticinin enflasyonu da belli oldu.

Yİ-ÜFE 2023 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 44,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,93 artış gösterdi.

ÜFE kasımda yıllık yüzde 77,36, aylık yüzde 0,46 artmıştı.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık yüzde 53,68 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,59 artış, imalatta yüzde 53,68 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 29,69 azalış, ve su temininde yüzde 66,97 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 47,72 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 60,07 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 64,37 artış, enerjide yüzde 1,69 azalış ve sermaye malında yüzde 65,07 artış olarak gerçekleşti.