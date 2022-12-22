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    2023 asgari ücret zammı belli oldu

    2023 asgari ücret zammı belli oldu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak olan asgari ücretin 8 bin 500 lira olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 13:26
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    Milyonların beklediği haber geldi…

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında asgari ücrete uygulanacak zammı açıkladı.

    Çalışan ve işveren tarafı anlaşamadı

    Sözlerine "Bize düşen görev milletimiz için hakkaniyetli sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır." diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzlaşma için samimi gayret sarf ettiklerini ancak çalışan ve işveren tarafının ortak rakam üzerine anlaşamadığını dile getirdi.

    Erdoğan, şöyle devam etti:

    "Hem hakları koruyan hem denge gözeten bir yol izliyoruz"

    "Ne emekçilerimizin hakkının yenmesine ne de işverene altından kalkamayacakları bir yükün altına sokmak isteriz. Hem hakları koruyan hem denge gözeten bir yol izliyoruz. Biz hassasız, enflasyon rakamlarının düşüşüne şahitlik edeceğiz. Ülkemizdeki her vatandaşımız planını bu hedefe göre yapmasını bekliyoruz. Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da çekinmeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atacağız."

    Asgari ücret 8 bin 500 lira oldu

    Cumhurbaşkanı, açıklamasının sonunda da 2023 yılının asgari ücretini duyurdu.

    Erdoğan, "Bu yılın asgari ücret rakamı 2023 yılında yüzde 54,5 artışla net 8 bin 500 lira oldu." dedi.

    2023 asgari ücret zammı belli oldu VİDEO



    Yıllık artış oranı yüzde 70'i geçti

    Böylelikle net asgari ücret artış oranı 2022 Ocak ayına göre yüzde 100, 2022 Temmuz ayına göre yüzde 54,66, yıllık yüzde 74 olarak gerçekleşti.

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