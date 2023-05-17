2023 ilk çeyrekte işsizlik oranı yüzde 9,9 oldu Ocak-Mart, İşgücü İstatistikleri yayınlandı. 2023 Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de işsizlik oranı, deprem felaketinin yaşandığı bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 9,9 oldu. İlk çeyrekte işsiz sayısı 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişiye geriledi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; işsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi.

"Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde ölçüm yapılamadı"

TÜİK, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde veri akışının etkilendiğini şu açıklama ile dile getirdi:

Hanehalkı İşgücü Araştırması I. çeyrek anket uygulaması, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılamamıştır. Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payı yüzde 4,1'dir. Haber bülteninde yer alan sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplanmıştır. Yapılan geçici yöntemsel değişiklik ile ilgili açıklamalar metaveri bölümünde sunulmuştur. Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisi göstergelere yansıtılamamış olup ilerleyen dönemde alan uygulamasına başlanabilmesi ile birlikte geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 48,4 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,7 olarak gerçekleşti.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 19,9 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdamın yüzde 57,4'ü hizmet sektöründe yer aldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,7 saat oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 22,4 oldu.