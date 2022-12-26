2023 Para ve Kur Politikası yılın son iş günü yayınlayacak

TCMB, 3 Aralık'ta gelecek yıla ait Para ve Kur Politikası metnini yayınlayacağını duyurdu. Bankacılar metni ilgi ile takip edecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından her yıl aralık ayında, takip eden yıl izlenecek para ve kur politikaları yayınlanıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) izleyeceği para ve kur politikalarına ilişkin kapsamlı bilgi içeren 2023 yılına ilişkin Para ve Kur Politikası metnini 30 Aralık saat 10.00'da yayınlanacak.

Merkez Bankası duyurdu

TCMB'den cuma günü akşam yapılan yazılı açıklamada "Her yıl aralık ayında, takip eden yıl izleyeceği para ve kur politikalarını Para ve Kur Politikası Metni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. 2023 Yılı Para ve Kur Politikası metni, 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 10.00'da yayınlanacaktır." denildi.

TCMB her yıl sonunda açıkladığı ilgili metinde döviz alım ihalelerinden TCMB'nin ikincil piyasada yapacağı Hazine tahvili alımlarına, açık piyasa işlemlerine kadar detaylı bir metin paylaşıyor.

Kasım ve aralık faiz kararlarında ilgili metne atıf açıklamanın önemini artırdı

Bu yıl metni daha önemli yapan ise TCMB'nin kasım ve aralık faiz kararlarında ilgili metne atıf yapması oldu. PPK'da "Fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir." derken bunu 2023 metni ile açıklayacağını da söyledi.

TCMB 0,8 trilyon TL'si döviz ve altın cinsi swap, 0,3 trilyon TL'si açık piyasa işlemlerinden repo ile olmak üzere bankacılık sistemini toplam 1,1 trilyon TL fonluyor.

Repo ihalelerin vadesinin uzaması beklentisi

Swap ihalelerinde vade, haftalık ile 3 ay arasında değişirken, repoda sadece bir hafta vadede fonlama kullanılanıyor. TCMB'nin toplam fonlamasının ortalama maliyeti yüzde 9'a oldukça yakın. Bankacılar metin ile birlikte repo ihalelerin vadesinin uzamasını bekliyor.

Rapor bankacıların takibinde olacak

Reuters'in haberine göre, TCMB son düzenlemelerle kendisini döviz, tahvil, krediler ve mevduatın para birimi dağılımında belirleyici hale getirdi. Bankacılar ilgili metinden sadece repo değil diğer politikalar hakkında da açıklamaları takip edecek.