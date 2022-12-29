2023 yılında ödenecek vergi ve harçlar belli oldu

2023 yılında ödenecek vergi ve harçlar belli oldu

Yeni yılda konaklama vergisi uygulanmaya başlanacak. Film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı da yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Vergi ve harçlarda ödenecek tutarlar yeni yıldan itibaren yeniden değerleme oranı yüzde 122.93’e göre artacak.

1 Ocak 2023 itibariyle yeni vergiler de başlayacak.

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle satılan ve tesis bünyesinde sunulan diğer hizmetler 1 Ocak 2023’ten itibaren konaklama vergisine tabi olacak. Film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı da sıfırlandı.

Konaklama vergisi yeni yıldan itibaren başlıyor

Konaklama tesislerinde geceleme hizmetiyle satılan ve tesis bünyesinde sunulan diğer hizmetler 1 Ocak 2023’ten itibaren konaklama vergisine tabi olacak.

Konaklama vergisinde 1 Ocak 2023’ten itibaren başlayacak uygulamanın usul ve esasları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ, 1 Ocak 2023’ten itibaren uygulanmaya başlanacak konaklama vergisine dair açıklamalarla usul ve esaslarının belirlenmesini içeriyor.

Buna göre, konaklama vergisinin konusu, otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetleri (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) kapsıyor.

Eğlence vergisi sıfırlandı

Film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı sıfırlandı.

Film gösterimleri, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranının sıfırlanmasına dair karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Daha önce yüzde 10 olarak uygulanan eğlence vergisi, Cumhurbaşkanı Kararıyla önce Mayıs ayı sonu, ardından da aralık ayı sonuna kadar sıfırlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar sonrasında 1 Ocak 2023’ten itibaren yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edilecek.

Motorlu taşıtlar vergisi

2022 yılında 1.300 silindir hacminin altında 1-3 yaş aralığındaki bir otomobilin vergisi 1313 liraydı. Yeni yıl itibariyle 2 bin 120 lira olacak.

1301 - 1600 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobil vergisi 2 bin 517 liradan 4 bin 64 liraya yükselecek.

1601 - 1800 silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki otomobilin vergisi 4 bin 445 lira iken yeni yıl itibariyle 7 bin 178 lira olacak.

1801 - 2000 motor silindir hacmi olan 1-3 yaş aralığındaki araçların vergisi 7 bin 3 liradan 2023 yılında 11 bin 309 lira olacak.

Emlak vergisi

Emlak Vergisi’nin önümüzdeki yıla ait artış oranı belli oldu. Vergi, 2023’te yüzde 61.46 zamlı ödenecek.

Konut, arsa, iş yeri gibi gayrimenkul türüne ve büyükşehir ile büyükşehir olmayan şehirlere göre oranlar farklı hesaplanacak.

Yeniden değerleme oranına göre yeni trafik cezaları ve harçları

A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.

6 aylık pasaport harcı 309 lira 17 kuruştan 689 lira 24 kuruşa çıkacak.3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı bin 48 liradan 2 bin 337 lira 95 kuruşa yükselecek.

Yeni yılda trafik cezaları da bu oranda artacak. Emniyet kemeri takmamanın cezası, 196 liradan 437 liraya yükselecek.

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası, 427 liradan 952 liraya çıkacak. Trafikte hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arasında aşan sürücülere 952 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşanlara bin 980 lira ve yüzde 50 aşanlara 4 bin 64 Lira ceza kesilecek.