2023 yılında su ürünlerinde ihracat hedefi 2 milyar dolar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gelecek yıla dair su ürünleri ihracatını rakamlarla ortaya koydu.

Geçen yıl Türkiye'nin su ürünleri ihracatı 1,4 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı ihracatının ise 1,5 milyar doları aşılması bekleniyor. 2023 yılı ihracat hedefi ise 2 milyar dolar olarak açıklandı.

Son 20 yılda balıkçılara 10,2 milyar lira ÖTV indirimli yakıt desteği, 7,2 milyar lira yetiştiricilik desteği, 82,9 milyon lira küçük ölçekli balıkçılık desteği verildi.

“2023 yılında su ürünlerinde ihracat hedefimiz 2 milyar dolar”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen yıl su ürünleri ihracatımız 1,4 milyar doların üzerinde gerçekleşti. 2022 yılı ihracatımızın 1,5 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 2023 yılı ihracat hedefimiz 2 milyar dolar, emin adımlarla ilerliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde imzaladığımız balıkçılık anlaşmaları ile reislerimiz, Atlantik’ten Hint Okyanusu’na kadar uluslararası sularda avcılık yapmaktadır.”





“Balıklandırma miktarını 2023’te 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz”

Kirişci, sözlerine şöyle devam etti:

“Güneydoğu Anadolu’da şabut balığı, Akdeniz’de orfoz, lahoz ve mercan, Ege’de çipura ve levrek, Karadeniz’de kalkan, mersin ve doğal alabalık başta olmak üzere 15 ayrı türden balığı su kaynaklarına bıraktık. Bu kadar farklı türle balıklandırma yapan en mahir ülkelerden biriyiz. 2022 yılı sonunda her bir vatandaşımız için birer adet olmak üzere yaklaşık 84 milyon yavru balığı su kaynaklarına bırakmış olacağız. İnşallah, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yani Türkiye Yüzyılı’na yakışır şekilde, balıklandırma miktarını 2023’te 100 milyon adede çıkarmayı hedefliyoruz.”