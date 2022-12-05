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    2023'te 8,5 milyon hektar arazinin toplulaştırılması bekleniyor

    Tarımda verimi artırmak için araziler toplulaştırılıyor. Bu kapsamdaki arazilerin büyüklüğünün ise önümüzdeki yıl 8,5 milyon hektara ulaşması hedefler arasında yer alıyor.
    • 05.12.2022 - 15:12
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 15:23
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    2023'te 8,5 milyon hektar arazinin toplulaştırılması bekleniyor

    Tarım ve Orman Bakanlığı, 2023 yılı sonuna kadar toplulaştırılan arazi büyüklüğünü 8,5 milyon hektara ulaştırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

    Arazi toplulaştırma çalışmaları ilk kez, mülga TOPRAKSU Genel Müdürlüğü tarafından Konya ili Çumra ilçesine bağlı Karkın köyünde 1961 yılında başladı. Bugüne kadar da tescil işlemi gerçekleştirilen alan büyüklüğü toplamda 6,34 milyon hektarı buldu.

    2023 yıl sonuna kadar toplulaştırılan arazi büyüklüğü 8,5 milyon hektara ulaşacak

    Türkiye'de arazi toplulaştırma çalışması yapılmaya uygun 14,3 milyon hektar alan bulunurken 2023 yıl sonuna kadar toplulaştırılan arazi büyüklüğünün 8,5 milyon hektara ulaştırılması planlanıyor.

    AA'nın haberine göre, toplulaştırma çalışmalarını 2018'den bu yana Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) yürütüyor.

    arazi


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