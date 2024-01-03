2023'te fiyatı en fazla artan ürün 'sebze' oldu Bugün TÜİK tarafından aralık ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan verilere göre aralık ayında ve 2023'ün tamamında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyonunun aylık olarak yüzde 2,95 artığını ve yıllık olarak da yüzde 64,77'ye çıktığını açıkladı.

Açıklanan verilere göre, aralık 2023'te fiyatı en fazla artan ürün "sebze", en çok düşen "hava yolu ile yolcu taşımacılığı" oldu.

Tüketici fiyatları bazında Aralık 2023'te en fazla fiyat artışı yüzde 27,38 ile sebzede (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15,97 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında görüldü.

TÜİK verilerine göre, geçen ay sebzedeki (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) fiyat artışını yüzde 14,47 ile ilaçlar, yüzde 14,38 ile kuzu eti izledi.

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren ürün: Yumurta

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,93 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,94 ile buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı ve yüzde 6,44 ile diğer katı ve sıvı yağlar yer aldı.

Aralıkta en fazla hava yolu ile yolcu taşımacılığı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15,97 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında görüldü. Bunu, yüzde 4,38 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,29 ile çocuk giyimi, yüzde 2,2 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 2,09 ile taze meyveler takip etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)