2023'te ithalat denetiminde cezalar 1,5 milyon liraya kadar çıktı

2023'te ithalat denetiminde cezalar 1,5 milyon liraya kadar çıktı

İthalat denetimine ait esaslar, yeni para cezaları ve gümrük bölgesine girişi yasak olan atıklar belirlendi.

Ticaret Bakanlığınca, 2023 yılında çeşitli alanlarda ithal edilecek ürünlere yönelik yapılacak denetimlerin koşulları belirleyen Tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı.

Böylece "İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği" ile standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

İdari para cezaları artırıldı

"7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında söz konusu cezalar, yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranında artırıldı.

Cezalar 21 bin 254 lira ile 1 milyon 518 bin 153 lira arasında

Söz konusu kanuna aykırı hareket edenler 21 bin 254 lira ile 1 milyon 518 bin 153 lira arasında değişen idari para cezası ödeyecek.

Gümrük bölgesine girişi yasak olan atıklar belirlendi

AA'nın haberine göre diğer bir tebliğ ile serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girecek atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlendi, ülke gümrük bölgesine girişi yasak olan atıklar belirlendi.

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