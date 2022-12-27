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2023'te rekabet cezalarındaki alt sınır: 105 bin 688 lira

2023'te rekabet cezalarındaki alt sınır: 105 bin 688 lira

Yeni yılla birlikte cezalara da yeniden derleme oranı yansıtılıyor. Buna göre cezalar yüzde 122,93 oranında arttı.