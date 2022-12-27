Petrol
85.2
0.83%
Euro
19.9306
0.31%
Dolar
18.6799
0.09%
Altın
1.084
0.54%
Borsa
5504
0.00%
Bitcoin
320.038
0.10%
BTXN Coin
6.48
-1.81%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    2023'te rekabet cezalarındaki alt sınır: 105 bin 688 lira

    Yeni yılla birlikte cezalara da yeniden derleme oranı yansıtılıyor. Buna göre cezalar yüzde 122,93 oranında arttı.
    • 27.12.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 09:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2023'te rekabet cezalarındaki alt sınır: 105 bin 688 lira

    Yeniden derleme oranı yansıtılarak artırılan cezalardan birisi de rekabet cezalarındaki alt sınır oldu.

    Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezasının 2023 yılında uygulanacak alt sınırı, 2022 yılı yeniden değerleme oranı esas alınarak 105 bin 688 lira olarak belirlendi.

    Resmi Gazete'de yayınlandı

    Rekabet Kurumu'nun konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

    Alt sınır 105 bin 688 lira

    AA'nın haberine göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezasının alt sınırı, 2022 yılı için belirlenen yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranı esas alınarak, 2023 yılı için 105 bin 688 liraya çıktı.

    rekabet


    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Hisselerine Yatırım Zamanı!

    Demet Akalın’ın yeni isyanı: Kimse salak değil
    Magazin

    Demet Akalın’ın yeni isyanı: Kimse salak değil

    İsmail Dede'nin karda kızak keyfi kamerada
    Yaşam

    İsmail Dede'nin karda kızak keyfi kamerada

    Görüş Bildir