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- 2023'te rekabet cezalarındaki alt sınır: 105 bin 688 lira
2023'te rekabet cezalarındaki alt sınır: 105 bin 688 lira
Yeni yılla birlikte cezalara da yeniden derleme oranı yansıtılıyor. Buna göre cezalar yüzde 122,93 oranında arttı.
- 27.12.2022 - 09:13
- Güncelleme : 27.12.2022 - 09:38
Yeniden derleme oranı yansıtılarak artırılan cezalardan birisi de rekabet cezalarındaki alt sınır oldu.
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezasının 2023 yılında uygulanacak alt sınırı, 2022 yılı yeniden değerleme oranı esas alınarak 105 bin 688 lira olarak belirlendi.
Resmi Gazete'de yayınlandı
Rekabet Kurumu'nun konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Tebliğ, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.
Alt sınır 105 bin 688 lira
AA'nın haberine göre, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen idari para cezasının alt sınırı, 2022 yılı için belirlenen yüzde 122,93'lük yeniden değerleme oranı esas alınarak, 2023 yılı için 105 bin 688 liraya çıktı.