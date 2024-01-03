2023'ün ihracat şampiyonu otomotiv endüstrisi oldu TİM verilerine göre otomotiv endüstrisi, geçen yıl 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olarak liderliğini ilan etti.

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 2023 yılına ait ihracat verilerini paylaştı.

Dün açıklanan verilere göre, ihracat 2023'ün tamamında yüzde 0,6 artarak 2023'te 255 milyar 809 milyon dolara çıktı.

Geçen yıl 35 milyar 4 milyon 230 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini, 30 milyar 572 milyon 12 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 19 milyar 253 milyon 722 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti.

2023'ün tamamında, 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 50'ye çıkarken, birim ihracat değeri ise 1,57 dolar oldu.

En fazla ihracat artışı zeytin ve zeytinyağında

2023'te, en fazla ihracat artışı yüzde 75,9 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen yıl yüzde 81,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 2,6 azalışla 180 milyar 818 milyon 623 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Tarım grubunun ihracatında yüzde 2,8 artış

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 15,9'unu oluşturan tarım grubunda yüzde 2,8 yükselişle 35 milyar 164 milyon 253 bin dolarlık, yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 10,9 azalışla 5 milyar 748 milyon 304 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

2023 yılında ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke 18 milyar 461 milyon 661 bin dolarla Almanya, 12 milyar 196 milyon 536 bin dolarla ABD, 11 milyar 444 milyon 370 bin dolarla Birleşik Krallık oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)