2023'ün son çeyreğine dair dış ticaret beklentisi yayınlandı Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı dış ticaret anketine göre, yılın son çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe oranla 4,5 puan artarak 114 ve ithalat beklenti endeksi ise 16 puan artarak 121,3 oldu.

AA

Ticaret Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Bakanlığın yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksine göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 4,5 puan arttı. Yılın üçüncü çeyreğinde 109,5 seviyesinde olan endeks, son çeyrekte 114'e yükseldi.

Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 5,9 puan artış gösterdi.

İhracat endeksi etkileyen faktörler

Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi artış yönünde, son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler ise azalış yönünde etkiledi.

İthalat beklenti endeksi ise 16 puan arttı

Bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 16 puan artarak 121,3 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 7,6 puan arttı.

İthalat endeksini etkileyenler

İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ile son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler artış yönünde, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler ise azalış yönünde etkiledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)