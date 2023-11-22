2023'ün üçüncü çeyreğinde istihdam endeksi yıllık yüzde 3,9 yükseldi Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 artış gösterdi.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 13,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 113,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 113,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 107,9, inşaat sektöründe yüzde 141,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,1 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 1,4 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaat sektöründe yüzde 4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,4 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 2,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,2 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 25,1 artış yaşadı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 25,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,1, inşaat sektöründe yüzde 30,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 25,7 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 105,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 105,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 106,5, inşaat sektöründe yüzde 112,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 105,1 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 101,4 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 101,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 101,7, inşaat sektöründe yüzde 110,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 101,6 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 127,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lIl. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 127,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 133,5, inşaat sektöründe yüzde 123,9, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 125,5 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 22,9 oranında artış gösterdi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 22,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 22,3, inşaat sektöründe yüzde 25,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 23,1 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 22,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 22,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 21,6, inşaat sektöründe yüzde 25,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,9 arttı.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 24,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2023 yılı lll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 24,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 25,5, inşaat sektöründe yüzde 25,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 24,1 arttı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)