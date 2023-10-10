2024-2028 dönemini kapsayacak 12. Kalkınma Planı Meclis'e geliyor 2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planı, 23-24 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

AA

2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan ve 2024-2028 dönemini kapsayacak 12. Kalkınma Planı'nın hazırlıkları kapsamında 54 özel ihtisas komisyonu ile 26 çalışma grubu oluşturulmuş, bu kapsamda çeşitli başlıklarda çalışmalar yürütüldü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kalkınma planı olan 12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak.

16 Ekim'de Meclis'te

Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirecek, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirilmesini sağlayacak bütüncül bir yol haritası olarak belirlenen 12. Kalkınma Planı 16 Ekim'de Meclis'e gönderilecek.

17 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'na ilişkin 17 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda detaylı sunum yapacak.

23-24 Ekim'de görüşülecek

2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planı, 23-24 Ekim tarihlerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulunda ele alınacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)