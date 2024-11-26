2024 Türkiye'nin güneş enerjisi üretiminde rekorlarla dolu bir yıl oldu

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Saatlik, günlük ve aylık bazda üretim rekorları, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye yönelik artan yatırımlarının ve güneş enerjisi santrallerinin kapasitesinin arttığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in yeni analizinde, puant talep olarak ifade edilen maksimum elektrik talebinin karşılanmasında güneş enerjisinin Türkiye'nin elektrik üretimine katkısı incelendi.

ELEKTRİK TALEBİNİN KARŞILANMASINDA BÜYÜK ROL OYNADI

Analize göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde güneşten elektrik üretimi 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 40'ın üzerinde artarken, Türkiye'de yazın en yüksek seviyeye çıkan elektrik talebinin karşılanmasında güneş enerjisi önemli rol oynadı.

Bu yıl güneşten elektrik üretiminde saatlik, günlük ve aylık bazda rekorlar görüldü.

Geçen yıl güneş enerjisinden elektrik üretimi en yüksek seviyeye temmuzda ulaşırken, rekor bu yıl nisanda aşıldı. Bu rekor nisan, mayıs ve haziran aylarında üst üste üç kez tazelendi.

TOPLAM ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİNDEKİ PAYI ARTTI

Güneş enerjisinin toplam elektrik üretimi içindeki payı, haziranda yüzde 11'e ulaşarak tarihi yüksek seviyeye ulaştı.

Güneş enerjisi 16 Haziran'da Türkiye'nin elektrik üretiminin yüzde 46'sını karşılayarak saatlik bazda rekor kırdı. Aynı gün, güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı yüzde 17 ile günlük bazda da rekor tazeledi.

TEMMUZ 2024'TE 10 MİLYONUN ÜZERİNDE KİŞİYE ELEKTRİK SAĞLADI

Güneş enerjisi, puantın gerçekleştiği Temmuz 2024'te 10 milyonun üzerinde kişiye elektrik sağlarken, puant elektrik talebindeki artışın üçte ikisini karşıladı.

Analize göre, bu yıl aşırı sıcak geçen yaz aylarında 81 ilin 74'ünde soğutma ihtiyacı artış gösterdi. Bu durum, elektrik talebinin rekor seviyelere çıkmasına yol açtı.

SOĞUTMA İHTİYACI PUANT TALEBİ ZİRVEYE TAŞIDI

Soğutma ihtiyacının temel göstergelerinden olan soğutma gün dereceleri (CDD) 5 yıllık ortalamaya göre haziranda üç kat, temmuzda ise yüzde 50 arttı. Böylece, Temmuz 2024'te puant elektrik talebinde yüzde 6,9 artış görüldü ve elektrik talebi 58 gigavatsaat ile rekor kırdı.

GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ÜRETİM 2019'DAN BERİ HIZLA ARTIYOR

Türkiye'de güneş enerjisinin elektrik talebindeki payı hızla artarken, güneş 2019'dan bu yana puant elektrik talebindeki büyümenin yüzde 70'ini karşıladı.

Güneş enerjisinin 2017'de yüzde 2,5 olan saatlik puant talebini karşılama oranı, 2024'te bu yıl yüzde 18'e yükseldi.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan güneş enerjisi yatırımları sayesinde, 16 gigavatlık fosil yakıt santrali ihtiyacı ortadan kalktı ve böylece fosil yakıt bağımlılığından kaynaklanan maliyetler de azaldı.

"GÜNEŞ ENERJİSİ ÖNCÜ ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEK"

Ember Analisti Bahadır Sercan Gümüş, "Türkiye'nin yüksek potansiyeli ve enerji depolama sistemlerinin entegrasyonu ile güneş enerjisi, enerji güvenliğini sağlamada ve temiz enerji dönüşümünü hızlandırmada öncü rol oynamaya devam edecek." dedi.