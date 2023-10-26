2024 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmelere başlandı.

Komisyon, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Mehmet Muş, toplantının başında HEDEP Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in komisyona üye seçildiğini belirterek, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

Daha sonra bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporlarının tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Görüşmeler 24 Kasım'a kadar sürecek

Komisyonda, bakanlık ve kurumların bütçe görüşmeleri 24 Kasım'a kadar sürecek.

"Müzakerelere başladık"

Cevdet Yılmaz da Komisyon toplantısını sosyal medya hesabından duyurarak şu ifadeyi kullandı:

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi müzakerelerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başladık.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)