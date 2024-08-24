2024 yılında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemeler Resmi Gazete'de Tarım ve Orman Bakanlığı Türkiye genelinde tarıma verdiği destekleri sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden Resmi Gazete'de yayınlanan bu yıl yapılacak desteklere dair bilgi verdi.

AA

“2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kararla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu desteklerin eski modele göre açıklanan son destek kararı olduğunu belirterek, bundan sonra uygulanacak olanların üretim dönemi başlamadan önce hangi ürüne ne kadar destek yapılacağının önceden bilineceğini hatırlattı.

ESKİ MODELE GÖRE AÇIKLANAN SON DESTEK

İbrahim Yumaklı, "Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olsun" diyerek, şu açıklamaları yaptı:

Çiftçilerimizin 2024 yılındaki üretimleri için vereceğimiz bu destekler, Bitkisel Üretim Planlaması öncesinde eski modele göre açıkladığımız son destek kararımızdır.

YENİ PLANLAMA 2024-2025 ÜRETİM DÖNEMİNDE

Bitkisel üretimde planlamaya 2024-2025 üretim dönemiyle başlayacağız. Bundan sonra uygulayacağımız yeni modelde çiftçilerimiz, üretim dönemi başlamadan önce hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden bilecek.

"2025 YILINDAKİ DESTEKLERİMİZİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Çiftçilerimizin 2025 yılındaki üretimlerini kapsayacak desteklerimizi de önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Çiftçilerimize bereketli bir üretim dönemi diliyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)