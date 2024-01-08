2024'ün ilk çeyreğindeki dış ticaret beklentisi açıklandı Ticaret Bakanlığı, "Dış Ticaret Beklenti Anketi"ni yayınladı. Anket sonuçlarına göre, 2024'ün ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre ihracatta ve ithalat endeks beklentilerinde gerileme, ihracatta ise yıllık artış öngörüldü.

AA

Türkiye ekonomisinde ağırlıklı yere sahip olan ihracat ve ithalatla ilgili beklentiler tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı'nın, 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 9,1 puan azalarak 104,9 seviyesinde gerçekleşti.

İthalat beklenti endeksi ise 6,7 puan azalarak 114,6'ya geriledi.

Buna göre, ihracat beklenti endeksi bu dönemde, bir önceki çeyreğe göre 9,1 puan azaldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre artış var

Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre ise 8,9 puan artış gösterdi.

Kayıtlı sipariş düzeyi pozitif

Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi ile son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi azalış yönünde, şu anda kayıtlı sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.

İthalat beklenti endeksi

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 6,7 puan azalarak 114,6 seviyesinde gerçekleşti.

Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre de 11,5 puan azaldı.

İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ile son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler azalış yönünde, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi sorusuna yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)