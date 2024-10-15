2025 Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi, perşembe günü tanıtılacak

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi basın bilgilendirme ve bütçe bağlama toplantısı, 17 Ekim Perşembe günü Ankara'da yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulunacak.
Bu AK Parti hükümetlerinin 23'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ise 7'nci bütçesi olacak.
PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK
Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulmaya hazır hale gelen bütçeyi bağlayacak.
BÜTÇE DAHA SONRA TBMM'YE SUNULACAK
2025 yılı merkezi yönetim bütçesinin, TBMM'ye sunulmasının ardından bakanlık ve kurumların bütçeleri önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, sonrasında Genel Kurul'da görüşülecek.
BÜTÇE MESAİSİ YIL SONUNA KADAR SÜRECEK
Meclis'in bütçe mesaisinin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
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