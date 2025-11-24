2026 Ocak için en düşük emekli maaşı tahmini

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emeklilerin gündemi açıklanacak enflasyon oranları ve bu doğrultuda maaşlara yapılacak artış olacak.

Türkiye'deki toplam 16,5 milyon emeklinin gözü kulağı kasım ve aralık aylarındaki enflasyon gerçekleşmelerinde.

Emekli maaşına 6 aylık enflasyon farkı oranında artış gerçekleşecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı enflasyon beklenti raporunun öngörülerine göre en düşük emekli aylığı 2026 Ocak ayında 19 bin TL ile 19 bin 500 TL arasında olacak.

Kasım-aralık döneminde enflasyon yüzde 1,5 olarak açıklanırsa emekli aylığı zam oranı yüzde 13,58, yüzde 2 olursa aylık artış oranı yüzde 14,70, yüzde 2,50 seviyesinde gerçekleşirse, artış oranı yüzde 15,83 olarak hesaplanacak.

EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI

Bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13 ila en fazla yüzde 16 arasında bir zam alacağı söylenebilir.

EMEKLİ MAAŞLARI YILDA İKİ KEZ ZAMLANIYOR

Emekliler için yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Yıl sonu enflasyonu yüzde 31-33 civarında gerçekleşirse, en düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL'den 19 bin 75 TL ya da 19 bin 581 TL’ye çıkarılması söz konusu.

TCMB TAHMİN ARALIĞINA GÖRE MAAŞLAR

Merkez Bankası’nın güncel tahminlerine göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önümüzdeki yılın ilk 6 ayında uygulanacak artış oranı yüzde 13-16 aralığında olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI

Memur ve emeklileri ise yüzde 18-20 arasında artış alacak. Bu yıl ocak ayında memur ve emeklileri yüzde 11,54, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,75 oranında zam almıştı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI HESABI

Bu doğrultuda, en düşük 16 bin 881 TL olarak ödenen SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı, gerçekleşecek enflasyon oranına göre şöyle olacak:

- Yüzde 13 artış olursa 19 bin 75 TL

- Yüzde 14 artış olursa 19 bin 244 TL

- Yüzde 15 artış olursa 19 bin 413 TL

- Yüzde 16 artış olursa 19 bin 581 TL

Bu hesaplamaya göre, 2026’da en düşük emekli aylığı en az 19 bin TL, en çok ise 19 bin 500 TL olacak.

EN DÜŞÜK MAAŞLARDA SON DURUM

En düşük SSK-Bağ-Kur maaşı: 16 bin 881 lira

En düşük memur maaşı: 50 bin 503 lira

En düşük emekli memur maaşı: 26 bin 671 lira

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTI ARALIK AYININ İLK HAFTASINDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti belirleyecek Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısının aralık ayının ilk haftasında toplanacağı bildirildi.